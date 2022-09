AEW | Cosa c’è dietro lo squash di Jungle Boy?

(Di lunedì 5 settembre 2022) Christian Cage è tornato dopo 7 anni di inattività alla Royal Rumble per poi scegliere la strada di Jacksonville trasferendosi alla corte di Khan. Il match di ieri lo ha visto impegato adel quale era mentore. L’incontro è stato unoe il canadese è stato pesantemente aiutato dal Luchasaurus. Il giornalista di Fightful Sean Sapp ha dato la sua interpretazione. Guai in vista? Anche l’incontro tra i due che ha visto il turn di Luchasaurus è stato brevissimo in quanto Christian è attualmente infortunato, la natura del guaio fisico non è stata pero’ specificata.

