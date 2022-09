(Di domenica 4 settembre 2022) Una storia terribile di violenza, abusi e dipendenza dai. All'inizio era bravo, poi ha iniziato a diventare violento, era geloso e mi obbligava a non andare a scuola se no mi menava per gelosia'...

Globalist.it

Una storia terribile di violenza, abusi e dipendenza dai social. All'inizio era bravo, poi ha iniziato a diventare violento, era geloso e mi obbligava a non andare a scuola se no mi menava per gelosia'...... un altro ha fatto abortire la suaquattro volte. Sommandoli agli aborti di mia madre, ... Quando avevo 8 anni, mia sorella di 14 mi. È stata una cosa tremenda, non capivo cosa ... Violentava la fidanzata in strada e poi postava i video sui social: arrestato Il racconto di una ragazzina di 14 anni sottomessa agli abusi del fidanzato di 17: lui nega tutto. Entrambi erano dipendenti dai social ...Una bruttissima vicenda quella che, a Roma, ha portato una ragazza di 14 anni a denunciare il fidanzato di anni 17. Il fidanzato, se così vogliamo continuare a chiamarlo, la costringeva ad avere dei r ...