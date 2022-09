Verona-Sampdoria 2-1 LIVE: Lazovic ci prova, Audero ancora presente (Di domenica 4 settembre 2022) Allo stadio Bentegodi, il match valido per la 5ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Verona e Sampdoria: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Bentegodi, Verona e Sampdoria si affrontano nel match valido per la 5ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi Verona Sampdoria 2-1 MOVIOLA 1? Fischio d’inizio – Al via il match tra le mura del Bentegodi 2? Primo squillo di Quagliarella – Break blucerchiato a centrocampo, il capitano blucerchiato attacca la profondità e mette in mezzo un pallone potente per Caputo: smanaccia Montipò 7? Risponde il Verona – Doig vince un duello aereo con Bereszynski e serve un assist per Henry, ottima la chiusura di Colley che si rifugia in angolo 11? Ci prova ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 settembre 2022) Allo stadio Bentegodi, il match valido per la 5ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Bentegodi,si affrontano nel match valido per la 5ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi2-1 MOVIOLA 1? Fischio d’inizio – Al via il match tra le mura del Bentegodi 2? Primo squillo di Quagliarella – Break blucerchiato a centrocampo, il capitano blucerchiato attacca la profondità e mette in mezzo un pallone potente per Caputo: smanaccia Montipò 7? Risponde il– Doig vince un duello aereo con Bereszynski e serve un assist per Henry, ottima la chiusura di Colley che si rifugia in angolo 11? Ci...

