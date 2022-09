Tredicenne di Gragnano giù dal balcone dopo gli “inviti” al suicidio in chat | identificati 6 giovani

(Di domenica 4 settembre 2022) Proseguono le indagini della Procura di Torre Annunziata e della Procura per i minorenni di Napoli sulla morte di Alessandro, 13enne di(Napoli) precipitato dalla finestra di un appartamento al quarto piano di via Lemma la mattina di giovedì primo settembre. La Procura oplontina ha aperto un fascicolo ipotizzando il reato di istigazione ale sono 6 i, 5 minorenni e un maggiorenne, individuati quali autori dei messaggi dal tono minaccioso, degli insulti e addirittura deglia togliersi la vita rivolti al 13enne attraverso social network e app di messaggistica istantanea trovati nel suo smartphone. Alessandro, figlio unico di un agente di commercio e di un’avvocatessa, giovedì era solo in casa. È salito sul davanzale della finestra, al quarto piano, e si è lasciato cadere nel vuoto. ...

