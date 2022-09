Tennis, US Open 2022: come vedere le finali in diretta TV e streaming (Di domenica 4 settembre 2022) Tutti gli appassionati di Tennis saranno sicuramente incollati agli schermi per seguire il Grande Slam. Gli US Open 2022 stanno andando avanti dal 29 agosto 2022 e giungeranno al termine sabato 10 e domenica 11 settembre, quando si terranno le finali, rispettivamente quella femminile e quella maschile. Grandi emozioni anche per noi italiani: infatti, su 128 giocatori e 128 giocatrici con 64 teste di serie iscritti al tabellone principale di New York, gli azzurri contano 10 elementi per cui spingere con il proprio tifo più sfrenato. Il montepremi in palio è davvero stellare e raggiungerà la cifra record di 60 milioni di dollari che saranno corrisposti così: al vincitore ed alla vincitrice dei tornei di singolare andranno 2,6 milioni di dollari ciascuno, mentre ai finalisti 1,3 ... Leggi su optimagazine (Di domenica 4 settembre 2022) Tutti gli appassionati disaranno sicuramente incollati agli schermi per seguire il Grande Slam. Gli USstanno andando avanti dal 29 agostoe giungeranno al termine sabato 10 e domenica 11 settembre, quando si terranno le, rispettivamente quella femminile e quella maschile. Grandi emozioni anche per noi italiani: infatti, su 128 giocatori e 128 giocatrici con 64 teste di serie iscritti al tabellone principale di New York, gli azzurri contano 10 elementi per cui spingere con il proprio tifo più sfrenato. Il montepremi in palio è davvero stellare e raggiungerà la cifra record di 60 milioni di dollari che saranno corrisposti così: al vincitore ed alla vincitrice dei tornei di singolare andranno 2,6 milioni di dollari ciascuno, mentre aisti 1,3 ...

