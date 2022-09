Sylvester Stallone: «Si può essere supereroi a ogni età» (Di domenica 4 settembre 2022) Il protagonista di Rocky e Rambo torna a interpretare, a 76 anni, l’uomo solo contro tutti in Samaritan, storia di seconde possibilità e dell’amicizia tra un giovane e un vecchio burbero con un alto senso della giustizia. L’attore si racconta a Panorama e dà la ricetta per non invecchiare: «Come Balboa, mai abbassare la guardia». «Ho provato a immaginare varie volte cosa farò una volta che mi sarò ritirato. Magari andrò a pescare come fanno tanti alla mia età. Ma poi riemerge un desiderio di raccontare nuove storie, soprattutto quelle di personaggi in lotta contro il sistema o in lotta contro sé stessi. Se mi guardo indietro, a quando sono andato a 18 anni a New York con un biglietto di sola andata, tutta la mia vita è stata una lunga sfida per superare il timore di fallire». Sylvester Stallone, nonostante le 76 primavere, un divorzio in arrivo dopo 25 ... Leggi su panorama (Di domenica 4 settembre 2022) Il protagonista di Rocky e Rambo torna a interpretare, a 76 anni, l’uomo solo contro tutti in Samaritan, storia di seconde possibilità e dell’amicizia tra un giovane e un vecchio burbero con un alto senso della giustizia. L’attore si racconta a Panorama e dà la ricetta per non invecchiare: «Come Balboa, mai abbassare la guardia». «Ho provato a immaginare varie volte cosa farò una volta che mi sarò ritirato. Magari andrò a pescare come fanno tanti alla mia età. Ma poi riemerge un desiderio di raccontare nuove storie, soprattutto quelle di personaggi in lotta contro il sistema o in lotta contro sé stessi. Se mi guardo indietro, a quando sono andato a 18 anni a New York con un biglietto di sola andata, tutta la mia vita è stata una lunga sfida per superare il timore di fallire»., nonostante le 76 primavere, un divorzio in arrivo dopo 25 ...

