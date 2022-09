Sinner-Ivashka, ottavi US Open 2022: quando si gioca, data, programma, orario d’inizio, tv e streaming (Di domenica 4 settembre 2022) Jannik Sinner affronterà Ilya Ivashka agli ottavi di finale degli US Open 2022, ultimo Slam di questa intensa stagione. Il tennis italiano scenderà in campo lunedì 5 settembre, nel quarto match a partire dalle ore 17.00 sull’Armstrong Court. L’altoatesino partirà con i favori del pronostico contro il bielorusso e ha tutte le carte in regola per proseguire la propria avventura sul cemento di New York, ma dovrà stare molto attento all’avversario se vorrà accedere ai quarti di finale e regalarsi una nuova probabile sfida contro Carlos Alcaraz. Il nostro portacolori ha un po’ faticato nei turni precedenti, venendo trascinando al quinto set dal tedesco Altameier e concedendo il primo parziale allo statunitense Nakashima. Si preannuncia un impegno esigente per il numero 13 del mondo, che dovrà fare i conti ... Leggi su oasport (Di domenica 4 settembre 2022) Jannikaffronterà Ilyaaglidi finale degli US, ultimo Slam di questa intensa stagione. Il tennis italiano scenderà in campo lunedì 5 settembre, nel quarto match a partire dalle ore 17.00 sull’Armstrong Court. L’altoatesino partirà con i favori del pronostico contro il bielorusso e ha tutte le carte in regola per proseguire la propria avventura sul cemento di New York, ma dovrà stare molto attento all’avversario se vorrà accedere ai quarti di finale e regalarsi una nuova probabile sfida contro Carlos Alcaraz. Il nostro portacolori ha un po’ faticato nei turni precedenti, venendo trascinando al quinto set dal tedesco Altameier e concedendo il primo parziale allo statunitense Nakashima. Si preannuncia un impegno esigente per il numero 13 del mondo, che dovrà fare i conti ...

WeAreTennisITA : ANCHE SINNER AGLI OTTAVI ?? Jannik riesce a battere la solidità di Brandon Nakashima, sconfitto per 3-6 6-4 6-1 6-2.… - BalducciDaniel1 : RT @WeAreTennisITA: ANCHE SINNER AGLI OTTAVI ?? Jannik riesce a battere la solidità di Brandon Nakashima, sconfitto per 3-6 6-4 6-1 6-2. Un… - NEROaMETAno : RT @WeAreTennisITA: ANCHE SINNER AGLI OTTAVI ?? Jannik riesce a battere la solidità di Brandon Nakashima, sconfitto per 3-6 6-4 6-1 6-2. Un… - ildellabella : RT @WeAreTennisITA: ANCHE SINNER AGLI OTTAVI ?? Jannik riesce a battere la solidità di Brandon Nakashima, sconfitto per 3-6 6-4 6-1 6-2. Un… - VincenzoLentin1 : RT @WeAreTennisITA: ANCHE SINNER AGLI OTTAVI ?? Jannik riesce a battere la solidità di Brandon Nakashima, sconfitto per 3-6 6-4 6-1 6-2. Un… -