Salvini inchioda Letta sul nucleare Lega | rendiamo pubblico il botta e risposta

(Di domenica 4 settembre 2022) Matteosmonta la retorica del Pd sull'energia eEnricosul. Il botte eè andato in scena domenica 4 settembre a Cernobbio, durante il dibattito tra i leader al Forume Ambrosetti moderato dal direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana. Un confronto serrato avvenuto durante la parte di dibattito non aperta ai giornalisti e che la, ora, chiede di rendere. Mentre parlava di energia, il leader dellaha ricordato che al Parlamento europeo “Pd e 5Stelle hanno votato contro gas e”. A quel punto il leader del Pd ha cercato di interrompere il leghista: “Spiega che cos'è la tassonomia...”.ha replicato immediatamente ricordando a ...

tempoweb : #Salvini inchioda #Letta sul #nucleare. La #Lega: rendiamo pubblico il botta e risposta #forumambrosetti #pd #gas… - 16celsius1 : @gervasoni1968 Io mi chiederei anche cosa inchioda salvini alla poltrona di leader della Lega. Ora che la Lega si è… - infoitinterno : Matteo Salvini inchioda Lamorgese: questo orrore come lo spiega? -

Liberoquotidiano.it

Marcello Sorgiil Pd. Intervenendo a In Onda , il talk show di La7 condotto da Luca Telese e Marianna ... Clamorosa balla Pd, infanganosulle pensioni: ecco la verità... clamoroso il caso della visita a Mosca di Matteo, organizzata dall'ex deputato Antonio Capuano di Forza Italia'. "Cosa deve dire sui gay": Friedman attacca Meloni, Giuli lo: che ... Matteo Salvini inchioda Lamorgese: questo orrore come lo spiega Matteo Salvini smonta la retorica del Pd sull'energia e inchioda Enrico Letta sul nucleare. Il botte e risposta è andato in ...Milano capitale per un giorno: ieri sera Matteo Renzi e Carlo Calenda sono stati i protagonisti del varo di Renew... L'articolo Meloni, la lista dei ministri e il piano per ‘spegnere’ Salvini che atta ...