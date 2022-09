Rigore in Lazio-Napoli? Patric non ci sta: altra polemica contro arbitro e VAR! (Di domenica 4 settembre 2022) Grazie al fattore K il Napoli è riuscito a conquistare il bottino pieno nel big match contro la Lazio. Le reti di Kim e Kvaratskhelia hanno ribaltato il vantaggio iniziale di Zaccagni, consentendo agli azzurri di tornare dall’Olimpico con tre punti fondamentali. In ogni caso, non sono di certo mancate le polemiche da parte dei biancocelesti. La reazione a caldo di Maurizio Sarri è stata veemente, con l’ex tecnico del Napoli che non si è trattenuto in diretta TV, scagliandosi contro l’arbitro Sozza. Il direttore di gara, secondo Sarri, non ha segnalato un calcio di Rigore in favore della sua squadra, oltre a non aver annullato la prima rete del Napoli per una presunta spinta di Kim su Luis Alberto. FOTO: Getty – Patric ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 4 settembre 2022) Grazie al fattore K ilè riuscito a conquistare il bottino pieno nel big matchla. Le reti di Kim e Kvaratskhelia hanno ribaltato il vantaggio iniziale di Zaccagni, consentendo agli azzurri di tornare dall’Olimpico con tre punti fondamentali. In ogni caso, non sono di certo mancate le polemiche da parte dei biancocelesti. La reazione a caldo di Maurizio Sarri è stata veemente, con l’ex tecnico delche non si è trattenuto in diretta TV, scagliandosil’Sozza. Il direttore di gara, secondo Sarri, non ha segnalato un calcio diin favore della sua squadra, oltre a non aver annullato la prima rete delper una presunta spinta di Kim su Luis Alberto. FOTO: Getty –...

