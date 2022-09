Mughini: "Juventus? Retrocessi in B per una porcata. La squadra è stata distrutta" (Di domenica 4 settembre 2022) Intervenuto nel Peppy Night Fest, lo show del comico Peppe Iodice su Canale 21, lo scrittore e grande tifoso bianconero Giampiero Mughini ha risposto così ai detrattori della sua squadra del cuore:... Leggi su ilpallonegonfiato (Di domenica 4 settembre 2022) Intervenuto nel Peppy Night Fest, lo show del comico Peppe Iodice su Canale 21, lo scrittore e grande tifoso bianconero Giampieroha risposto così ai detrattori della suadel cuore:...

ZonaBianconeri : RT @AleTanzini: L'unica cosa sensata che ha detto #Mughini fino ad ora fu il celeberrimo '91 punti, teste di cazzo' ?? #Juventus - AleTanzini : L'unica cosa sensata che ha detto #Mughini fino ad ora fu il celeberrimo '91 punti, teste di cazzo' ?? #Juventus - zazoomblog : Mughini irremovibile: “Scudetti della Juventus sono 38 la matematica non è un’opinione” - #Mughini #irremovibile: #… - zazoomblog : Mughini irremovibile: “Scudetti della Juventus sono 38 la matematica non è un’opinione” - #Mughini #irremovibile:… - ZonaBianconeri : RT @Pall_Gonfiato: #Mughini irremovibile: “#Scudetti della #Juventus sono 38, la matematica non è un’opinione” -