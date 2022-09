Mostra Venezia, il regista di ‘The Kiev Trial’: “Mostrare orrori nazisti per non ripeterli” (Di domenica 4 settembre 2022) (Adnkronos) – “Questo film con un impatto emotivo così forte può davvero aiutarci a pensare, a capire e a fare in modo che le cose non si ripetano. La Russia dovrà imparare, e dovrà anche pagare”. Così il regista ucraino Sergej Loznitsa ha presentato oggi a Venezia, Fuori Concorso, il nuovo documentario ‘The Kiev Trial’, che Mostra allo spettatore le immagini inedite del processo contro i responsabili dei crimini di guerra nazisti contro il popolo ucraino durante la Seconda Guerra Mondiale, noto anche come la ‘Norimberga di Kiev’. Una grande ricerca di archivio per recuperare le immagini che “nessuno aveva mai Mostrato, un materiale girato di tre ore, e guardandolo ho pensato che se ne potesse trarre un film importante, perché ... Leggi su italiasera (Di domenica 4 settembre 2022) (Adnkronos) – “Questo film con un impatto emotivo così forte può davvero aiutarci a pensare, a capire e a fare in modo che le cose non si ripetano. La Russia dovrà imparare, e dovrà anche pagare”. Così ilucraino Sergej Loznitsa ha presentato oggi a, Fuori Concorso, il nuovo documentario, cheallo spettatore le immagini inedite del processo contro i responsabili dei crimini di guerracontro il popolo ucraino durante la Seconda Guerra Mondiale, noto anche come la ‘Norimberga di’. Una grande ricerca di archivio per recuperare le immagini che “nessuno aveva maito, un materiale girato di tre ore, e guardandolo ho pensato che se ne potesse trarre un film importante, perché ...

