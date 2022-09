Melissa Satta, abito trasparente e spacco profondo: “Sei spaziale” (Di domenica 4 settembre 2022) Melissa Satta incanta la mostra del Cinema di Venezia. La showgirl lascia tutto senza fiato. abito trasparente, lo spacco mette in mostra le gambe da urlo In queste ore Venezia… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da BeatriceC su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 4 settembre 2022)incanta la mostra del Cinema di Venezia. La showgirl lascia tutto senza fiato., lomette in mostra le gambe da urlo In queste ore Venezia… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da BeatriceC su BlogLive.it.

redazionerumors : Melissa Satta ha incantato tutti al Festival di Venezia 2022 con il suo look: un abito blu, elegante e audace al te… - CalafatoChiara : La bellezza del look di Melissa Satta ?? #Venezia79 - LafaReao : @Guemudrykiano Melissa Satta farebbe diventare milanista pure Del Piero - MoniRiya3 : Melissa Satta osa sul red carpet di Venezia: slip al vento e seni in trasparenza - daniyungblud1 : Melissa Satta prendimi a cinghiate sulla schiena tipo django unchained -