Marianna Aprile a In Onda? “Spacco super sexy”: l'sms a Telese in diretta (Di domenica 4 settembre 2022) Un simpatico siparietto è andato in scena a In Onda, la trasmissione condotta da Luca Telese e Marianna Aprile. Nel bel mezzo della discussione sul confronto dei leader politici a Cernobbio e sulla campagna elettorale in generale, Telese ha interrotto tutti per dar conto di un messaggio ricevuto da un telespettatore di La7. “Mi scrivono come faccio a concentrarmi e a condurre con al mio fianco Marianna Aprile, che stasera ha uno Spacco super sexy”, ha dichiarato il conduttore. La collega è apparsa a dir poco sorpresa: “Ma siete matti, pensa l'ossessione di alcune persone”. Anche Myrta Merlino, ospite della puntata, è intervenuta: “Ma si vede poco lo Spacco”. Dopo questo siparietto la ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 settembre 2022) Un simpatico siparietto è andato in scena a In, la trasmissione condotta da Luca. Nel bel mezzo della discussione sul confronto dei leader politici a Cernobbio e sulla campagna elettorale in generale,ha interrotto tutti per dar conto di un messaggio ricevuto da un telespettatore di La7. “Mi scrivono come faccio a concentrarmi e a condurre con al mio fianco, che stasera ha uno”, ha dichiarato il conduttore. La collega è apparsa a dir poco sorpresa: “Ma siete matti, pensa l'ossessione di alcune persone”. Anche Myrta Merlino, ospite della puntata, è intervenuta: “Ma si vede poco lo”. Dopo questo siparietto la ...

