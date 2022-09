Luiz Felipe: «La Lazio mi ha formato come uomo e calciatore, ma volevo cambiare aria» (Di domenica 4 settembre 2022) Il difensore del Betis Luiz Felipe ha spiegato i motivi che lo hanno portato a lasciare la Lazio Luiz Felipe, difensore arrivato questa estate al Betis alla scadenza del contratto con la Lazio, in una intervista a El Pais ha spiegato i motivi che lo hanno portato a lasciare la squadra biancoceleste. ADDIO – «volevo cambiare un po’. La Liga mi è sempre piaciuta molto. La Lazio è un grande club, mi ha formato come giocatore e persona, però volevo uno stimolo, un’avventura nella mia vita ed è arrivata l’offerta del Betis. Dal primo momento, mi hanno fatto sentire importante. Anche prima di firmare il contratto. Carriera? Giocavo a calcio da quando avevo 13 anni e arrivai ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 settembre 2022) Il difensore del Betisha spiegato i motivi che lo hanno portato a lasciare la, difensore arrivato questa estate al Betis alla scadenza del contratto con la, in una intervista a El Pais ha spiegato i motivi che lo hanno portato a lasciare la squadra biancoceleste. ADDIO – «un po’. La Liga mi è sempre piaciuta molto. Laè un grande club, mi hagiocatore e persona, peròuno stimolo, un’avventura nella mia vita ed è arrivata l’offerta del Betis. Dal primo momento, mi hanno fatto sentire importante. Anche prima di firmare il contratto. Carriera? Giocavo a calcio da quando avevo 13 anni e arrivai ...

