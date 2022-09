LIVE Sinner-Nakashima 3-6 6-4 4-1, US Open 2022 in DIRETTA: Jannik piazza il break nel terzo set (Di domenica 4 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-IVASHKA (4° MATCH DALLE 17.00) 15-30 Rimane in campo la volèe di rovescio di Sinner dopo una grande accelerazione con il dritto incrociato stretto. 15-15 Volèe di rovescio vincente dell’americano. 0-15 In corridoio il rovescio di Nakashima in uscita dal servizio. 4-1 Game Sinner. Con lo smash Jannik chiude il quinto gioco confermando agevolmente il break conquistato poc’anzi. 40-15 Intelligente la prima in kick, arrivano due palle del 4-1 per l’azzurro. 30-15 In corridoio questo dritto di Jannik. 30-0 ACE Sinner, il nono del suo match. 15-0 Palla corta di dritto vincente in uscita dal servizio per Sinner. 3-1 ... Leggi su oasport (Di domenica 4 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-IVASHKA (4° MATCH DALLE 17.00) 15-30 Rimane in campo la volèe di rovescio didopo una grande accelerazione con il dritto incrociato stretto. 15-15 Volèe di rovescio vincente dell’americano. 0-15 In corridoio il rovescio diin uscita dal servizio. 4-1 Game. Con lo smashchiude il quinto gioco confermando agevolmente ilconquistato poc’anzi. 40-15 Intelligente la prima in kick, arrivano due palle del 4-1 per l’azzurro. 30-15 In corridoio questo dritto di. 30-0 ACE, il nono del suo match. 15-0 Palla corta di dritto vincente in uscita dal servizio per. 3-1 ...

