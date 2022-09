LIVE Berrettini-Davidovich Fokina 3-6 4-3, US Open 2022 in DIRETTA: arriva il controbreak dell’azzurro (Di domenica 4 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Il nastro trattiene la risposta di rovescio del romano. 4-3 Game Berrettini. Non passa la risposta del numero 39 ATP. Sorpasso effettuato dall’azzurro. 40-0 Servizio e dritto a segno per Berrettini, che si procura tre palle del 4-3. 30-0 Scappa via il dritto dello spagnolo. 15-0 In corridoio la risposta di Davidovich. 3-3 controbreak Berrettini! Matteo spinge con il dritto sulla seconda dell’avversario e rientra nel set approfittando di un piccolo black-out di Davidovich. 40-AD Palla del controbreak Berrettini. Altro errore in uscita dal servizio dell’iberico, ed arriva la prima chance break del match per l’azzurro. 40-40 Si ferma sul nastro il rovescio di ... Leggi su oasport (Di domenica 4 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Il nastro trattiene la risposta di rovescio del romano. 4-3 Game. Non passa la risposta del numero 39 ATP. Sorpasso effettuato dall’azzurro. 40-0 Servizio e dritto a segno per, che si procura tre palle del 4-3. 30-0 Scappa via il dritto dello spagnolo. 15-0 In corridoio la risposta di. 3-3! Matteo spinge con il dritto sulla seconda dell’avversario e rientra nel set approfittando di un piccolo black-out di. 40-AD Palla del. Altro errore in uscita dal servizio dell’iberico, edla prima chance break del match per l’azzurro. 40-40 Si ferma sul nastro il rovescio di ...

