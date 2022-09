Il primo derby è della Juve Stabia | tris esterno alla Gelbison

(Di domenica 4 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiPagani (Sa) – Ilcampano del campionato di serie C se lo aggiudica la. Le vespe espugnano Pagani, teatro delle gare casalingheneo-promossa. La formazione di Colucci si impone per tre reti a una, mettendo in discesa la gara già nella prima frazione. Passano appena tre minuti e laè avanti con Maggioni, che di testa sfrutta al meglio l’angolo di Bentivegna. Sbloccata la contesa, poco dopo la mezz’ora arriva anche il raddoppio ad opera di Pandolfi. Sono a inizio secondo tempo laprova a creare qualche problema agli ospiti, riaprendo la gara con Bonalumi. Una speranza subito dissolta, perché tre minuti più tardi una splendida rovesciata di Altobelli ...

DAZN_IT : Gerry Cardinale è pronto per il suo primo derby ??? #MilanInter #DAZN - OptaPaolo : 1 - Rafael Leão è il primo giocatore portoghese ???? ad aver trovato il gol nella storia del derby della Madonnina co… - Eurosport_IT : IL DERBY È DEL MILAN! ??? Leao strapazza l'Inter e consegna ai rossoneri il primo scontro dell'anno con i cugini: d… - Jacopo_1908 : @fabio_dt @acmilan Al derby del 5 febbraio esponenti della Sud sono scesi al primo blu a massacrare di botte donne… - DaTra71491715 : RT @MarcoRizzoPC: I sondaggi sono finti. Italia Sovrana e Popolare non viene neanche citata. Ma va bene così. La sorpresa sarà più grande.… -

Commenta perDopo il passo falso in casa della Lazio, la corsa verso lo scudetto dell'Inter di Simone Inzaghi è ripartita con un convincente successo ottenuto in casa contro la Cremonese, che permette alll'...Commenta perArrivano novità dall'infermeria del Milan in vista del, alcune positive altre meno. La buona nuova per Pioli arriva da Divock Origi : l'attaccante belga ha superato l'infiammazione che lo ...Durante il derby tra Milan e Inter alcuni tifosi hanno intonato cori vergognosi verso gli avversari: il video che sta indignando il web.Il Milan si aggiudica il primo vero scontro scudetto di questa stagione, superando per 3-2 l’Inter nel derby di sabato. La partita è stata ricchissima di emozioni, con fasi di gara favorevoli ai rosso ...