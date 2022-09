Hellas Verona-Sampdoria | le formazioni ufficiali

(Di domenica 4 settembre 2022) Ecco ledi, gara valida per la 5a giornata di Serie A. Calcio d’inizio alle ore 18 allo stadio Marcantonio Bentegodi. L’si trova al terzultimo posto con due punti. Sono arrivati due pareggi esterni contro Bologna ed Empoli. Mentre le due sconfitte, arrivate entrambe tra le mura amiche, sono state contro Napoli ed Atalanta. La squadra di mister Cioffi si schiera con il consueto 3-5-2, con La coppia di attaccanti formata da Djuricic e Lasagna. Lasi trova a paripunti con gli scaligeri, a quota 2. I due pareggi sono arrivati, entrambi in casa, contro Juventus e Lazio. Le due sconfitte sono invece arrivate, in maniera piuttosto netta, contro Atalanta e Salernitana. La squadra di mister ...

Per il terzino serbo si tratta di una ennesima bocciatura da parte di Sarri , che lo ha impiegato solo una volta - all'ultima giornata dello scorso campionato, contro l'- da quando lo ...La partita- Sampdoria di Domenica 4 settembre 2022 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la quinta giornata del campionato ...Ecco le formazioni ufficiali di Hellas Verona e Sampdoria, che scenderanno in campo alle 18,00 al Bentegodi. Entrambe le squadre sono a caccia di 3 punti per allontanarsi dalle zone basse ...Sono appena state diramate le formazioni ufficiali di Hellas Verona-Sampdoria, partita del Bentegodi valida per la 5° giornata di Serie A 2022/2023. Veneti con la coppia Henry-Lasagna in avanti, ...