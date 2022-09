Gli ultimi sviluppi sull’affaire Pogba (Di domenica 4 settembre 2022) Continuano le indagini della procura francese sul caso di minacce ed estorsioni ai danni di Paul Pogba, perpetrate dal fratello Secondo quanto riportato da Francetvinfo, la procura francese ha concluso la seconda udienza dell’affaire Pogba. Dalle ultime ricorstruzioni verrebbe fuori che il calciatore della Juve non ha mai chiamato un marabutto per fare un incantesimo a Mbappé. Ed è sicuro che il fratello Mathias stia agendo contro di lui sotto pressione del racket. Intanto il bianconero avrebbe anche cambiato due volte numero di telefono dall’inizio del caso e ha chiesto la protezione per la madre, dopo che ignoti hanno fatto irruzioni in casa sua a luglio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 settembre 2022) Continuano le indagini della procura francese sul caso di minacce ed estorsioni ai danni di Paul, perpetrate dal fratello Secondo quanto riportato da Francetvinfo, la procura francese ha concluso la seconda udienza dell’affaire. Dalle ultime ricorstruzioni verrebbe fuori che il calciatore della Juve non ha mai chiamato un marabutto per fare un incantesimo a Mbappé. Ed è sicuro che il fratello Mathias stia agendo contro di lui sotto pressione del racket. Intanto il bianconero avrebbe anche cambiato due volte numero di telefono dall’inizio del caso e ha chiesto la protezione per la madre, dopo che ignoti hanno fatto irruzioni in casa sua a luglio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

