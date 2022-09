Gas | Scholz | “Russia inaffidabile” Mosca | “Dovete riparare Nord Stream”

(Di domenica 4 settembre 2022) (Adnkronos) – “Lanon è più una fornitrice di energia affidabile” in quanto ha “rotto i suoi contratti”. A lanciare l’accusa è stato il cancelliere tedesco, Olaf, dopo l’annuncio da parte didello stop a tempo indeterminato del flusso sul gasdottoa causa di un presunto guasto in una stazione di compressione.ha poi sostenuto che la morte e la distruzione in Ucraina sono le conseguenze più gravi della guerra di Vladimir Putin, ma ha anche espresso la sua vicinanza alla popolazione tedesca preoccupata per l’aumento dei prezzi. “La causa di questa situazione molto, molto difficile è l’invasione russa dell’Ucraina”, ha specificato., tuttavia, si è detto convinto che “ce la caveremo durante l’inverno”. Oggi il ministero ...

Con l'Ungheria fresca di firma di un aumento delle forniture con Gazprom e la Germania che per bocca del cancellerie, Olaf, ora ammette di non poter fare a meno delrusso, pena un tracollo ...Tra i primi leader europei a seguire il trend c'è il cancelliere tedesco, Olaf, che ha ...europei è salita ulteriormente dopo l'annuncio dell'Ue sull'introduzione di un tetto al prezzo del...(Adnkronos) – “La Russia non è più una fornitrice di energia affidabile” in quanto ha “rotto i suoi contratti”. A lanciare l’accusa è stato il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, dopo l’annuncio da part ...Rinunciare completamente al gas russo «non è una cosa che faremmo noi, non credo che sarebbe molto responsabile». Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz, secondo quanto riporta Dpa. Scholz ha ...