F1, Stefano Domenicali: “Avere un pilota americano sarebbe importante, ma c’è una scala da rispettare” (Di domenica 4 settembre 2022) Stefano Domenicali sembra aver preso una decisione in merito alla situazione di Colton Herta, pilota statunitense che negli ultimi giorni è stato accostato per un posto in AlphaTauri. Il giovane californiano, regolarmente presente in IndyCar, ha un limite importante da scavalcare per accedere al ‘Circus’, il #26 di Andretti non ha infatti i punti sufficienti per ottenere la ‘Superlicenza’. Stefano Domenicali, boss della massima formula, ha rilasciato in merito ai microfoni di ‘Motorsport.com’ in occasione del GP d’Olanda di Zandvoort. L’ex team principal della Ferrari ha affermato: “Avere un pilota americano sarebbe importante per noi, ma questo vale per tutte le realtà. Purtroppo c’è una ... Leggi su oasport (Di domenica 4 settembre 2022)sembra aver preso una decisione in merito alla situazione di Colton Herta,statunitense che negli ultimi giorni è stato accostato per un posto in AlphaTauri. Il giovane californiano, regolarmente presente in IndyCar, ha un limiteda scavalcare per accedere al ‘Circus’, il #26 di Andretti non ha infatti i punti sufficienti per ottenere la ‘Superlicenza’., boss della massima formula, ha rilasciato in merito ai microfoni di ‘Motorsport.com’ in occasione del GP d’Olanda di Zandvoort. L’ex team principal della Ferrari ha affermato: “unper noi, ma questo vale per tutte le realtà. Purtroppo c’è una ...

