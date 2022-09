Crisi climatica, forti piogge a Capalbio: allagamenti e linea ferroviaria interrotta. 250 passeggeri del treno spostati su altro convoglio (Di domenica 4 settembre 2022) Strade e sottopassi allagati e linea ferroviaria interrotta. Le forti piogge che nel pomeriggio di sabato 3 settembre hanno colpito la zona di Capalbio, hanno causato non pochi disagi. Soprattutto ai passeggeri dei treni in passaggio tra Orbetello e Montalto di Castro: lungo la linea, infatti, come ha reso noto Rfi, i fulmini hanno danneggiato gli impianti di gestione della circolazione, mandando in tilt il traffico ferroviario. Nello specifico, hanno spiegato i vigili del fuoco, un cavo è stato tranciato all’altezza di Capalbio. I pompieri, in nottata, sono dovuti intervenire per prestare assistenza in un trasbordo di 250 passeggeri da un treno bloccato a un altro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 settembre 2022) Strade e sottopassi allagati e. Leche nel pomeriggio di sabato 3 settembre hanno colpito la zona di, hanno causato non pochi disagi. Soprattutto aidei treni in passaggio tra Orbetello e Montalto di Castro: lungo la, infatti, come ha reso noto Rfi, i fulmini hanno danneggiato gli impianti di gestione della circolazione, mandando in tilt il traffico ferroviario. Nello specifico, hanno spiegato i vigili del fuoco, un cavo è stato tranciato all’altezza di. I pompieri, in nottata, sono dovuti intervenire per prestare assistenza in un trasbordo di 250da unbloccato a un...

