Barbara D’Urso: “Mediaset non mi ha cacciato, queste persone ossessionate da me che vita di m**da fanno?” (Di domenica 4 settembre 2022) Barbara D’Urso è un fiume in piena. Ospite al festival della tv a Dogliani la conduttrice televisiva si è raccontata tra presente, progetti futuri e non solo. “Col cuore” si è tolta anche qualche sassolino dalla scarpa. Durante la lunga chiacchierata il volto di punta di Canale5 ha confermato di tornare a breve in onda con una nuova stagione del talk pomeridiano “Pomeriggio 5”, mettendo dunque a tacere i numerosi rumors che la volevano fuori dal palinsesto autunnale in arrivo. “Quando si è vociferato sul fatto che io tornassi a teatro non è che uno dice ‘la D’Urso torna a teatro può piacere, non piacere, farà schifo, sarà brava.. Vedremo‘. No! Ecco che allora hanno scritto: ‘La D’Urso fa teatro, che vuol dire? Che Mediaset l’ha cacciata a calci in c**o!‘. E io leggo, questi fanno click ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 settembre 2022)è un fiume in piena. Ospite al festival della tv a Dogliani la conduttrice televisiva si è raccontata tra presente, progetti futuri e non solo. “Col cuore” si è tolta anche qualche sassolino dalla scarpa. Durante la lunga chiacchierata il volto di punta di Canale5 ha confermato di tornare a breve in onda con una nuova stagione del talk pomeridiano “Pomeriggio 5”, mettendo dunque a tacere i numerosi rumors che la volevano fuori dal palinsesto autunnale in arrivo. “Quando si è vociferato sul fatto che io tornassi a teatro non è che uno dice ‘latorna a teatro può piacere, non piacere, farà schifo, sarà brava.. Vedremo‘. No! Ecco che allora hanno scritto: ‘Lafa teatro, che vuol dire? Chel’ha cacciata a calci in c**o!‘. E io leggo, questiclick ...

