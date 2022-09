Atteso per il 6 settembre il nuovo Redmi A1: specifiche e prezzo (Di domenica 4 settembre 2022) L’ultimo smartphone targato Xiaomi sta per essere presentato: il device, conosciuto come Redmi A1, è in arrivo il 6 settembre Redmi A1, probabilmente insieme al Redmi A1+. Con quest’ultimo modello differirà essenzialmente solo per il lettore di impronte digitali, non presente a bordo della versione standard, che ricordiamo sarà dotata solo del codice di sblocco. Al momento, sembra che la data di lancio interessi solo il mercato indiano, anche se nulla è certo; sono pochi i dettagli sul nuovo modello low-cost di Xiaomi, di cui faremo a seguire il punto della situazione. Partiamo dai colori disponibili, che sembrano essere tre: Black, Green e Blue, impreziositi da una cover posteriore molto particolare a trama ruvida che ricorda l’eco-pelle. Il display avrà 6,52 pollici con una risoluzione HD+ ed ... Leggi su optimagazine (Di domenica 4 settembre 2022) L’ultimo smartphone targato Xiaomi sta per essere presentato: il device, conosciuto comeA1, è in arrivo il 6A1, probabilmente insieme alA1+. Con quest’ultimo modello differirà essenzialmente solo per il lettore di impronte digitali, non presente a bordo della versione standard, che ricordiamo sarà dotata solo del codice di sblocco. Al momento, sembra che la data di lancio interessi solo il mercato indiano, anche se nulla è certo; sono pochi i dettagli sulmodello low-cost di Xiaomi, di cui faremo a seguire il punto della situazione. Partiamo dai colori disponibili, che sembrano essere tre: Black, Green e Blue, impreziositi da una cover posteriore molto particolare a trama ruvida che ricorda l’eco-pelle. Il display avrà 6,52 pollici con una risoluzione HD+ ed ...

