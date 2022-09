Amici, ex ballerino si è sposato con lo storico fidanzato (Di domenica 4 settembre 2022) Ex ballerino di Amici si è sposato Una splendida notizia arriva da uno degli ex allievi della scuola di Amici di Maria De Filippi. Ricordate Michele Nocca, il ballerino che prese parte alla quattordicesima edizione del talent show di Canale 5? Il ragazzo riuscì ad arrivare fino alla fase del Serale, aggregandosi alla Squadra Blu L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 4 settembre 2022) Exdisi èUna splendida notizia arriva da uno degli ex allievi della scuola didi Maria De Filippi. Ricordate Michele Nocca, ilche prese parte alla quattordicesima edizione del talent show di Canale 5? Il ragazzo riuscì ad arrivare fino alla fase del Serale, aggregandosi alla Squadra Blu L'articolo proviene da Novella 2000.

lunallvna : dio mio il fandom di amici è di un suscettibile. della serie che non puoi nemmeno dire che un ballerino ti fa cagar… - ILL_Stay_Strong : Chri che entra Chri che esce ad Amici come da Amici come ballerino di ballerino hip-hop e… - IsaeChia : #Amici22 al via il 18 settembre, ecco quali saranno le sorti di Mattia Zenzola Al ballerino di latino americano, c… - gattorosarosa : RT @BITCHYFit: Ballerino di Amici si è sposato col suo compagno: “Siamo marito e marito!” - BITCHYFit : Ballerino di Amici si è sposato col suo compagno: “Siamo marito e marito!” -