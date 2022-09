Zaccheroni su De Ketelaere: ‘Credo sia stato preso per avere più continuità di Diaz’ (Di sabato 3 settembre 2022) Alberto Zaccheroni parla a Tuttosport di Charles De Ketelaere: "Mi sembra che la qualità maggiormente evidenziata in queste poche... Leggi su calciomercato (Di sabato 3 settembre 2022) Albertoparla a Tuttosport di Charles De: "Mi sembra che la qualità maggiormente evidenziata in queste poche...

milansette : Zaccheroni su De Ketelaere: 'Credo sia stato preso per avere più continuità e peso nel ruolo ricoperto nella scorsa… - sportli26181512 : Zaccheroni su De Ketelaere: 'Credo sia stato preso per avere più continuità e peso nel ruolo ricoperto nella scorsa… - AurelYear : RT @MilanNewsit: Zaccheroni su De Ketelaere: 'Credo sia stato preso per avere più continuità e peso nel ruolo ricoperto nella scorsa stagio… - MilanNewsit : Zaccheroni su De Ketelaere: 'Credo sia stato preso per avere più continuità e peso nel ruolo ricoperto nella scorsa… -