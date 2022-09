US Open 2022: l’Italia ci prova con Sinner e Musetti. Tornano in campo Nadal, Alcaraz, Swiatek e Sabalenka (Di sabato 3 settembre 2022) Continuano con grande entusiasmo gli US Open 2022. Sul cemento statunitense scenderanno in campo quest’oggi diversi tennisti per contendersi gli ultimi posti per gli ottavi di finale dell’ultimo Slam della stagione. Tra i giocatori che ci proveranno ci saranno anche i due azzurri Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. L’altoatesino (n.11 del seeding), dove aver battuto il tedesco Denis Altmaier all’esordio e lo statunitense Christopher Eubanks al secondo turno, sfiderà l’americano Brandon Nakashima (n.69 del ranking) in un match che si preannuncia tutt’altro che facile. Il padrone di casa arriva a questa partita dopo aver sconfitto il russo Pavel Kotov al debutto e il bulgaro Grigor Dimitrov (testa di serie n.17) al secondo turno e proverà sicuramente a mettere i bastoni tra le ruote a ... Leggi su oasport (Di sabato 3 settembre 2022) Continuano con grande entusiasmo gli US. Sul cemento statunitense scenderanno inquest’oggi diversi tennisti per contendersi gli ultimi posti per gli ottavi di finale dell’ultimo Slam della stagione. Tra i giocatori che ci proveranno ci saranno anche i due azzurri Jannike Lorenzo. L’altoatesino (n.11 del seeding), dove aver battuto il tedesco Denis Altmaier all’esordio e lo statunitense Christopher Eubanks al secondo turno, sfiderà l’americano Brandon Nakashima (n.69 del ranking) in un match che si preannuncia tutt’altro che facile. Il padrone di casa arriva a questa partita dopo aver sconfitto il russo Pavel Kotov al debutto e il bulgaro Grigor Dimitrov (testa di serie n.17) al secondo turno e proverà sicuramente a mettere i bastoni tra le ruote a ...

DavidPuente : No! L'ivermectina non è stata inserita come farmaco anti Covid-19 dal National Institute of Health (NIH) - Agenzia_Ansa : Matteo Berrettini supera la sfida contro Andy Murray qualificandosi così per gli ottavi di finale degli Us Open… - Gazzetta_it : Us Open, #Berrettini rischia la rimonta batte #Murray 3-1 ed è agli ottavi di New York per la quarta volta - Achille03415924 : RT @Faisaluc3: Ci sono tanti dolcissimi pelosetti che aspettano una famiglia, PARTECIPIAMO ???????????? Il 3 e 4 settembre gli open days al ca… - VELOSPORT1960 : -