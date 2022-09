Una Vita Anticipazioni 4 settembre 2022: Genoveva pronta ad abortire ma Marcelo... (Di sabato 3 settembre 2022) Scopriamo le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 4 settembre 2022 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale5 rivelano che Genoveva è decisa ad abortire e si metterà in contatto con una mammana. La sua telefonata sarà però spiata da Marcelo. Leggi su comingsoon (Di sabato 3 settembre 2022) Scopriamo ledella Puntata di Unain onda il 4su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale5 rivelano cheè decisa ade si metterà in contatto con una mammana. La sua telefonata sarà però spiata da

Pontifex_it : Abbiamo bisogno, oggi più che mai, di una liturgia non mondana, ma che faccia alzare gli occhi al Cielo, per sentir… - emergency_ong : 'Per una vita vendiamo armi, prepariamo la guerra, poi quando scoppiano le guerre il pacifista viene messo sotto ac… - vaticannews_it : #Libri 'PapaLuciani, cronaca di una morte'. Stefania Falasca ricostruisce le ultime ore di vita del pontefice venet… - infoitcultura : Una vita anticipazioni: Genoveva pronta per abortire, Aurelio la ferma? - reginagggggge : Su questo social non sapete scherzare vi dovete dare una calmata che nella vita vera già abbiamo troppi problemi -