Traffico Roma del 03-09-2022 ore 19:30 (Di sabato 3 settembre 2022) Luceverde Roma Buonasera dalla redazione ancora in corso i rientri dalle località di villeggiatura permangono code di attesa alla barriera di Roma Est perle proveniente dall'Abruzzo è quello di Roma Sud per il Traffico proveniente da Napoli per quanto riguarda il raccordo anulare la situazione vede incolonnamenti in carreggiata interna a partire dalla Casilina fino all'uscita Appia in carreggiata esterna code al bivio con la Roma Fiumicino e l'uscita a Ostia Acilia si tratta di lavori sempre in esterna Ci sono code a tratti a partire dall' uscita Ardeatina fino al bivio con la Roma Napoli a complicare la situazione un incidente al km 41 e 200 si tratta del ribaltamento di un autovettura ancora sul raccordo è ancora in carreggiata esterna abbiamo code tra la sala era Lavinia si tratta ...

