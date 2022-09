Sharon Stone rivela: “Sono stata mollata da un uomo più giovane di me perché non volevo fare più il Botox” (Di sabato 3 settembre 2022) “Se vuoi stare con me devi farti di Botox”. Queste le parole di un giovanotto pronunciate nel recente passato nientemeno che a Sharon Stone. Lo ha raccontato la 64enne attrice, protagonista dell’immortale Basic Instinct e icona sexy da decenni, a Vogue Arabia. Un uomo più giovane con cui recentemente è uscita le ha chiesto se usava il Botox. Di fronte al suo “no, perché?”, il ragazzo avrebbe osato: “Probabilmente sarebbe davvero positivo per il tuo ego e per il mio se lo facessi”. La Stone ha spiegato di avere visto il ragazzo “un’altra volta dopo questa affermazione” ma poi gli ha dato il due di picche: “Se non mi vuoi più incontrare per questo motivo, per favore levati dalle scatole”. Stone che appare spesso in bikini in una forma ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 3 settembre 2022) “Se vuoi stare con me devi farti di”. Queste le parole di un giovanotto pronunciate nel recente passato nientemeno che a. Lo ha raccontato la 64enne attrice, protagonista dell’immortale Basic Instinct e icona sexy da decenni, a Vogue Arabia. Unpiùcon cui recentemente è uscita le ha chiesto se usava il. Di fronte al suo “no,?”, il ragazzo avrebbe osato: “Probabilmente sarebbe davvero positivo per il tuo ego e per il mio se lo facessi”. Laha spiegato di avere visto il ragazzo “un’altra volta dopo questa affermazione” ma poi gli ha dato il due di picche: “Se non mi vuoi più incontrare per questo motivo, per favore levati dalle scatole”.che appare spesso in bikini in una forma ...

FQMagazineit : Sharon Stone rivela: “Sono stata mollata da un uomo più giovane di me perché non volevo fare più il Botox” - LukasGiorgis : @giomag8 Io da anni sto insieme a Sharon Stone. Non ci vediamo mai. Ma non è detto. - abunomnes : Ammazza come s’è ridotta Sharon Stone #FestivaldiVenezia - StigmabaseF : RT @StigmabaseF: [Stigmabase IT] Sharon Stone in forma smagliante a 64 anni. In bikini fa impazzire i fan su Instagram: Appoggia il Partito… - SPYit_official : Sharon Stone: ?”Sono uscita con un uomo che mi ha lasciata perché non facevo più il Botox” #sharonstone #botox… -