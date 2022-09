Sciame d’api assale automobilisti: 6 persone in ospedale (Di sabato 3 settembre 2022) In provincia di Caltanissetta sei persone sono finite in ospedale dopo essere state assalite da uno Sciame d'api sulla Sp 6. L'evento ha provocato anche un incidente: un motorino si è scontrato con una vettura Leggi su ilgiornale (Di sabato 3 settembre 2022) In provincia di Caltanissetta seisono finite indopo essere state assalite da unod'api sulla Sp 6. L'evento ha provocato anche un incidente: un motorino si è scontrato con una vettura

