Sarri: «Stiamo sui coglioni agli arbitri e qualcuno ce l'ha anche detto»

È palese che quest'anno siamo sui coglioni agli arbitri. qualcuno ce l'ha anche detto. Nella partita successiva di Bologna, dove forse abbiamo esagerato con le proteste, ce l'hanno fatto capre nel sottopassaggio che avevamo esagerato e che sarebbe stato difficile Inquietante conduzione arbitrale stasera e conduzione Var. Poi il Napoli è una grande squadra, poteva vincere lo stesso. Il napoli ha giovato molto bene ultimi dieci minuti primo tempo e primi 15 della ripresa. Se Rocchi non interviene, la situazione è inquietante Il Napoli non so se sia la squadra più forte ma è una squadra tecnica, se apri la partita, con loro è moto rischioso. Dovevamo cercare di coprire la palla nella loro metà campo e non portarceli a casa. Rigore? C'è un gomito in ...

