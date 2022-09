Putin perde il fedelissimo La decisione inaspettata | “Non mi apprezzano” Caos in Russia

(Di sabato 3 settembre 2022) Ramzan Kadyrov, il leader della regione russa della Cecenia, ha annunciato l'intenzione di prendersi una pausa «indefinita e lunga» dal suo incarico. In un messaggio sul suo account Telegram, Kadyrov, che governa la Cecenia con il pugno di ferro dal 2007 ed è il leader più longevo di una regione russa, ha affermato di essersi «reso conto di essere seduto nella mia posizione da molto tempo» e «penso che sia giunto il mio momento (di lasciare il potere, ndr). Ho compreso di non essere apprezzato dagli attuali capi delle istituzioni della Federazione Russa»». Non è chiaro, precisano i media russi che riportano la notizia, cosa farà Kadyrov, che si ritiene abbia stretti rapporti con il presidente russo Vladimir. Sotto il suo governo, la Cecenia è stata accusata di massicce violazioni dei diritti umani, in particolare contro i gay. Già in passato Kadyrov ...

