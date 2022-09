Napoli | altro grave incidente in zona Lungomare

(Di sabato 3 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– “A pochi giorni dalla morte di Elvira, la 34enne travolta e uccisa da uno scooter in impennata, ilCaracciolo, a, è tornato ad essere teatro di undettato dall’incoscienza. Come raccontatoci dai presenti, una macchina, che giungeva da via Orazio ha colpito in pieno uno scooter con in sella due ragazzi”. Lo fa sapere, con una nota, il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli. “Nel weekend guidare o semplicemente passeggiare nellanei pressi delè diventato uno sport estremo e pericolosissimo. Vigono le regole del ‘passo prima io’, della velocità sfrenata, dell’incoscienza più totale. E intanto famiglie perbene sono costrette a piangere i propri cari. E’ il momento ...

