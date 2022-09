Milan-Inter, che gol di Leao: segna una super doppietta (VIDEO) (Di sabato 3 settembre 2022) Subito 1-1 in Milan-Inter con Rafael Leao che segna il gol del pareggio. Palla persa in modo sanguinoso dai nerazzurri, allora parte in contropiede la 4×100 rossonera con Tonali a servire il portoghese e questi a battere Handanovic che non può nulla. Altro errore difensivo in questo derby che torna in parità. Nel secondo tempo, poi, il numero 17 firma la sua doppietta personale, una rete splendida la seconda. In alto e di seguito ecco il VIDEO del gol. Gol kedua Rafael Leao. Mamma mia!pic.twitter.com/SeYoq6OQ8E — Tribun Milano (@Info4 Milanisti) September 3, 2022 SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 3 settembre 2022) Subito 1-1 incon Rafaelcheil gol del pareggio. Palla persa in modo sanguinoso dai nerazzurri, allora parte in contropiede la 4×100 rossonera con Tonali a servire il portoghese e questi a battere Handanovic che non può nulla. Altro errore difensivo in questo derby che torna in parità. Nel secondo tempo, poi, il numero 17 firma la suapersonale, una rete splendida la seconda. In alto e di seguito ecco ildel gol. Gol kedua Rafael. Mamma mia!pic.twitter.com/SeYoq6OQ8E — Tribuno (@Info4isti) September 3, 2022 SportFace.

sportface2016 : +++#Uefa, arrivano le sanzioni: 3 anni di settlement agreement per #Juventus e #Milan, 4 per #Inter e #Roma che avr… - sportface2016 : +++#Uefa, le multe per le quattro squadre italiane: #Milan 2 milioni (15 se non rientrerà nei 3 anni), #Juventus 3.… - Gazzetta_it : È di nuovo Derby: Milan e Inter pronte a scrivere un nuovo capitolo di una storia dal fascino intramontabile. Chi l… - rakhmoxox : questa doveva essere la mia serata vado a dormire presto non metto sveglie mi sveglio quando mi sveglio invece è la… - aradici_ : Palla lunga a Dzeko per difendere il 3-1 per il Milan -