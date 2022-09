Mercedesz Henger paparazzata in Puglia con un misterioso ragazzo (Di sabato 3 settembre 2022) Mercedesz Henger ha dimenticato Edoardo Tavassi? Pare di sì, la giovane ex naufraga avrebbe una storia con un ragazzo di nome Christian Durante l’Isola dei Famosi Mercedesz Henger non ha nascosto i suoi sentimenti nei confronti di Edoardo Tavassi, con il quale ha sperato sino alla fine di avere una storia. I due finita l’avventura all’Isola, si sono rivisti così come hanno raccontato ai fan. Ma su questo punto l’ex naufraga ha chiarito: “Volevo dire una cosa su Edo. Mi fa piacere che siate così interessati a cosa succede tra noi, ma purtroppo devo dirvi che non sapendolo neanche noi cosa sta succedendo o cosa succederà, le nostre risposte approssimative non vi soddisferanno mai. Purtroppo io adesso ho altro a cui pensare (ciò non significa come mi accusate voi che ‘non mi interessa Edo’, anzi… Ma ... Leggi su 361magazine (Di sabato 3 settembre 2022)ha dimenticato Edoardo Tavassi? Pare di sì, la giovane ex naufraga avrebbe una storia con undi nome Christian Durante l’Isola dei Famosinon ha nascosto i suoi sentimenti nei confronti di Edoardo Tavassi, con il quale ha sperato sino alla fine di avere una storia. I due finita l’avventura all’Isola, si sono rivisti così come hanno raccontato ai fan. Ma su questo punto l’ex naufraga ha chiarito: “Volevo dire una cosa su Edo. Mi fa piacere che siate così interessati a cosa succede tra noi, ma purtroppo devo dirvi che non sapendolo neanche noi cosa sta succedendo o cosa succederà, le nostre risposte approssimative non vi soddisferanno mai. Purtroppo io adesso ho altro a cui pensare (ciò non significa come mi accusate voi che ‘non mi interessa Edo’, anzi… Ma ...

