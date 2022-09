Lunedì 5 settembre torna "Otto e mezzo" con Lilli Gruber (Di sabato 3 settembre 2022) Lunedì 5 settembre torna Lilli Gruber con il suo Otto e mezzo in onda ogni giorno, dal Lunedì al venerdì, nell'access prime time di La7. Ospiti della prima puntata, l'imprenditore Carlo De Benedetti, il direttore de La Stampa Massimo Giannini e Lina Palmerini de Il Sole 24 Ore. Il programma, giunto alla 15a stagione sOtto la guida di Lilli Gruber, ospiterà come sempre i maggiori protagonisti della politica e della cultura italiana e internazionale, avvalendosi della collaborazione di alcune tra le firme più autorevoli del giornalismo italiano. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 settembre 2022)con il suoin onda ogni giorno, dalal venerdì, nell'access prime time di La7. Ospiti della prima puntata, l'imprenditore Carlo De Benedetti, il direttore de La Stampa Massimo Giannini e Lina Palmerini de Il Sole 24 Ore. Il programma, giunto alla 15a stagione sla guida di, ospiterà come sempre i maggiori protagonisti della politica e della cultura italiana e internazionale, avvalendosi della collaborazione di alcune tra le firme più autorevoli del giornalismo italiano.

