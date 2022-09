Leclerc: 'Molto più forti qui che a Spa: domani ci proveremo' (Di sabato 3 settembre 2022) Sono stati 21 millesimi di troppo. Charles Leclerc è andato vicinissimo a rovinare la festa di Max Verstappen nel sabato di Zandvoort, ma alla fine la pole position è stata del beniamino di casa. ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di sabato 3 settembre 2022) Sono stati 21 millesimi di troppo. Charlesè andato vicinissimo a rovinare la festa di Max Verstappen nel sabato di Zandvoort, ma alla fine la pole position è stata del beniamino di casa. ...

autosprint : #Leclerc: 'Molto più forti qui che a Spa: domani ci proveremo' - vallini_chiara : RT @poesiadeimotori: #Leclerc è molto vicino, ma questa era una pista che dovrebbe calzare a pennello per Ferrari. Prima della sosta non mi… - Nerys__ : RT @FUnoAT: #Leclerc “La gara si giocherà molto probabilmente sulla partenza. Non so se il caldo rivestirà un ruolo rilevante, ma di sicur… - Nerys__ : RT @FUnoAT: #Leclerc “Peccato: 21 millesimi sono davvero pochi, ma so cosa ho fatto in curva 10 e quindi dove ritrovarli. Sono abbastanza s… - FUnoAT : #Leclerc “La gara si giocherà molto probabilmente sulla partenza. Non so se il caldo rivestirà un ruolo rilevante,… -