Guerre, crisi, pandemia: più che un’alternativa elettorale, serve un’alternativa di sistema (Di sabato 3 settembre 2022) Gli ammuffiti cervelli dei politici del vecchio regime partoriscono idee ridicole e dannose. Renzi ripropone il nucleare pur di non limitare l’odiosa libertà di pochi parassiti privilegiati di inquinare i cieli coi propri jet privati. Evidentemente conta di comprarsene uno colle generose mancette elargitegli dall’autocrate saudita che col suo plauso viviseziona i dissidenti e condanna le femministe all’ergastolo. Giorgia Meloni rilancia l’idea impraticabile e illegale del blocco navale pur di porre un argine alla fuga di massa dei diseredati dal mondo che abbiamo reso inabitabile colla guerra, lo sfruttamento selvaggio delle risorse e la devastazione ambientale, tutti fenomeni derivanti dalla dominazione del capitalismo occidentale sul pianeta. Un’idea talmente bislacca da suscitare la presa di distanza perfino di Salvini. Tutti costoro, con in testa l’impagabile citrullo che dirige ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 3 settembre 2022) Gli ammuffiti cervelli dei politici del vecchio regime partoriscono idee ridicole e dannose. Renzi ripropone il nucleare pur di non limitare l’odiosa libertà di pochi parassiti privilegiati di inquinare i cieli coi propri jet privati. Evidentemente conta di comprarsene uno colle generose mancette elargitegli dall’autocrate saudita che col suo plauso viviseziona i dissidenti e condanna le femministe all’ergastolo. Giorgia Meloni rilancia l’idea impraticabile e illegale del blocco navale pur di porre un argine alla fuga di massa dei diseredati dal mondo che abbiamo reso inabitabile colla guerra, lo sfruttamento selvaggio delle risorse e la devastazione ambientale, tutti fenomeni derivanti dalla dominazione del capitalismo occidentale sul pianeta. Un’idea talmente bislacca da suscitare la presa di distanza perfino di Salvini. Tutti costoro, con in testa l’impagabile citrullo che dirige ...

Mariano22474181 : @ilucian2 Forse qualcuno dimentica che tra America e Europa c'è l'oceano e per loro il rischio di avere una guerra… - Stufacuriosa : @riotta Quindi più guerre e più crisi del gas! - JacopoSorbo : RT @dottorpax: Una società che nasconde sotto il tappeto quello che non vuole vedere, dal rischio pandemico ignorato per decenni, alle guer… - armin_hubeli : RT @armin_hubeli: Constato che su Twitter ma non solo differenti opinioni non sono più solo oggetto di confronti ma purtroppo di “guerre” e… - GIOVANNIMAZZOL1 : RT @dottorpax: Una società che nasconde sotto il tappeto quello che non vuole vedere, dal rischio pandemico ignorato per decenni, alle guer… -