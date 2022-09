Gragnano, 13enne caduto dal balcone: si indaga per istigazione al suicidio. Nelle chat le minacce dei bulli (Di sabato 3 settembre 2022) istigazione al suicidio. È questa l’ipotesi di reato su cui sta indagando la procura di Torre Annunziata, in relazione alla morte di un 13enne di Gragnano, precipitato giovedì scorso dal quarto piano. Un gesto ritenuto volontario dagli inquirenti, che hanno archiviato definitivamente l’ipotesi della caduta accidentale, alla luce anche del messaggio di addio inviato alla fidanzata. Sul telefono del ragazzo, i carabinieri hanno anche scoperto i numerosi messaggi di minacce che il 13enne riceveva da tempo, con inviti espliciti a togliersi la vita. Gli autori dei messaggi, diverse persone sia maggiorenni che minorenni, sono state iscritte al registro degli indagati. L’autopsia del giovane, morto dopo un volo di 15 metri, avverrà non prima di lunedì. ... Leggi su tpi (Di sabato 3 settembre 2022)al. È questa l’ipotesi di reato su cui stando la procura di Torre Annunziata, in relazione alla morte di undi, precipitato giovedì scorso dal quarto piano. Un gesto ritenuto volontario dagli inquirenti, che hanno archiviato definitivamente l’ipotesi della caduta accidentale, alla luce anche del messaggio di addio inviato alla fidanzata. Sul telefono del ragazzo, i carabinieri hanno anche scoperto i numerosi messaggi diche ilriceveva da tempo, con inviti espliciti a togliersi la vita. Gli autori dei messaggi, diverse persone sia maggiorenni che minorenni, sono state iscritte al registro degliti. L’autopsia del giovane, morto dopo un volo di 15 metri, avverrà non prima di lunedì. ...

