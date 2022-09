Fiorentina-Juventus termina in parità! Milik ancora a rete, Perin salva i bianconeri (Di sabato 3 settembre 2022) La quinta giornata di Serie A inizia con un pareggio. Al Franchi si sono sfidate questo pomeriggio Fiorentina e Juventus, e non sono mancati i colpi di scena. Milik è andato a segno per la seconda volta con la maglia bianconera, regalando alla Juventus il gol del vantaggio. Vantaggio durato solo 20 minuti: Kouame ha rimesso in gioco i viola. E’ Perin l’uomo del match: il portiere, che sostituisce l’infortunato Szcesny, ha parato un rigore a Jovic e ha poi respinto una conclusione di Amrabat all’88’. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 3 settembre 2022) La quinta giornata di Serie A inizia con un pareggio. Al Franchi si sono sfidate questo pomeriggio, e non sono mancati i colpi di scena.è andato a segno per la seconda volta con la maglia bianconera, regalando allail gol del vantaggio. Vantaggio durato solo 20 minuti: Kouame ha rimesso in gioco i viola. E’l’uomo del match: il portiere, che sostituisce l’infortunato Szcesny, ha parato un rigore a Jovic e ha poi respinto una conclusione di Amrabat all’88’. L'articolo CalcioWeb.

OptaPaolo : 0 - La Juventus non ha effettuato nemmeno un tiro nel secondo tempo: per i bianconeri è la quinta volta dal 2004/05… - gippu1 : Tiri in porta della #Juventus di Allegri in cinque partite contro la #Fiorentina di Italiano: andata 2021-22: 1 an… - CB_Ignoranza : La Juventus, salvata da un grande Mattia Perin, non va oltre l’1-1 al Franchi contro la Fiorentina. Certo che i bi… - StefaniaStefyss : RT @GoalItalia: MATCH REPORT - #FiorentinaJuve 1-1: Kouame risponde a Milik, Perin salva la Juve parando un rigore a Jovic ?? ? [@romeoagre… - LucaInnocenti10 : RT @lacompetenza: Nella Juventus, solo Kostic ha avuto una posizione media sopra la metà campo, nella Fiorentina solo i due centrali sotto.… -