Erbacce, rifiuti e animali morti in via Tramontano, l'ira dei residenti (Di sabato 3 settembre 2022) di Marco Visconti A Pagani si ritorna a parlare di disservizi, questa volta i cittadini paganesi segnalano la presenza di Erbacce e animali in strade nevralgiche della città: via Carlo Tramontano e la Strada regionale 18. Via Carlo Tramontano costeggia le attività commerciali e vari parchi in cui sono presenti molte abitazioni. Il signor T.A., residente in via Carlo Tramontano, segnala: «Da molto tempo non viene fatta da parte degli addetti ai lavori la pulizia della strada che è invasa da Erbacce, carcasse di topi e rettili striscianti. Dopo vari solleciti e richiami al personale competente, mi è stato detto che non avevano personale, io credo che un cittadino, oltre a pagare le tasse, debba pretendere la pulizia e sicurezza nella propria città». Non diverge dalla suindicata ...

