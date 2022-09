Cremonese | Alvini | «Avremmo meritato di più»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 3 settembre 2022) Le parole diprima della partita tra lae Sassuolo: «di raccogliere qualcosa di più in classifica» Massimilianoha parlato in conferenza stampa in vista della prossima sfida della suacontro il Sassuolo. Di seguito le sue parole. CLASSIFICA – «di raccogliere qualcosa di più in classifica, perché la squadra ha prodotto. Il percorso è lungo ma abbiamo tantissimo entusiasmo e molta umiltà per coronarlo. Abbiamo parecchia fiducia anche sedesiderato avere qualche punto in classifica». SASSUOLO – «Lo scorso anno sono arrivati decimi. Hanno giocato alla pari con il Milan sbagliando un calcio di rigore. In questo momento le squadre che abbiamo incontrato ...