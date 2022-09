Conte scatenato contro il Pd: «Con Letta è impossibile dialogare, opportunista e cinico» (Di sabato 3 settembre 2022) Si atteggia ancora a salvatore della patria, dichiara di essere la vera sorpresa di questa elezioni e spara a zero su Letta. Giuseppe Conte è un fiume in piena in cerca di riflettori. E così il Pd, con cui ha governato per anni, torna improvvisamente il mostro di Bibbiano dei vecchi tempi. Conte contro Letta: con questo Pd impossibile dialogare “Con questo vertice del Pd sarà improbabile dialogare, dopo il cinismo, l’opportunismo cinico dimostrato in questo frangente”. Così a San Gregorio Armeno a Napoli il leader dello sgangherato movimento 5Stelle. Nessun margine di manovra con il Nazareno (“il Pd farà di Roma la pattumiera d’Italia”). L’avvocato del popolo ce l’ha con gli ex alleati inaffidabili. Colpevoli di “aver gettato a mare ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 3 settembre 2022) Si atteggia ancora a salvatore della patria, dichiara di essere la vera sorpresa di questa elezioni e spara a zero su. Giuseppeè un fiume in piena in cerca di riflettori. E così il Pd, con cui ha governato per anni, torna improvvisamente il mostro di Bibbiano dei vecchi tempi.: con questo Pd“Con questo vertice del Pd sarà improbabile, dopo il cinismo, l’opportunismodimostrato in questo frangente”. Così a San Gregorio Armeno a Napoli il leader dello sgangherato movimento 5Stelle. Nessun margine di manovra con il Nazareno (“il Pd farà di Roma la pattumiera d’Italia”). L’avvocato del popolo ce l’ha con gli ex alleati inaffidabili. Colpevoli di “aver gettato a mare ...

