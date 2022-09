Come procede la cauta (ma continua) controffensiva ucraina su Kherson (Di sabato 3 settembre 2022) Come sta andando l’offensiva ucraina? Nessuno lo può dire con certezza. Sul fronte è discesa una cappa informativa, il governo ha fatto un appello alla discrezione e il fiume di post e immagini dai social si è ridotta a un rivolo. La maggior parte di quello che sappiamo viene dal lato russo, che dà necessariamente un’immagine distorta di un’offensiva che molti sono già portati a sopravvalutare per motivi politici. Il premio, ovvero la liberazione di Kherson, ha infatti un valore altissimo. La città sul Mar Nero è fra le più grandi attualmente occupate dai russi ed è la principale roccaforte sulla strada per la Crimea. Ubicata sulla riva occidentale del fiume Dnipro e circondata da una zona acquitrinosa, Kherson controlla l’autostrada usata dagli occupanti per rifornire il fronte meridionale direttamente ... Leggi su linkiesta (Di sabato 3 settembre 2022)sta andando l’offensiva? Nessuno lo può dire con certezza. Sul fronte è discesa una cappa informativa, il governo ha fatto un appello alla discrezione e il fiume di post e immagini dai social si è ridotta a un rivolo. La maggior parte di quello che sappiamo viene dal lato russo, che dà necessariamente un’immagine distorta di un’offensiva che molti sono già portati a sopravvalutare per motivi politici. Il premio, ovvero la liberazione di, ha infatti un valore altissimo. La città sul Mar Nero è fra le più grandi attualmente occupate dai russi ed è la principale roccaforte sulla strada per la Crimea. Ubicata sulla riva occidentale del fiume Dnipro e circondata da una zona acquitrinosa,controlla l’autostrada usata dagli occupanti per rifornire il fronte meridionale direttamente ...

