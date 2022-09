Caro bolletta, Pagano deposita due emendamenti al dl aiuti bis per famiglie e imprese in difficoltà (Di sabato 3 settembre 2022) PESCARA – Sono stati illustrati questa mattina, a Pescara, nel corso di una conferenza stampa nella sede di Forza Italia Abruzzo, i due emendamenti al decreto legge aiuti bis depositati dal senatore Nazario Pagano “per impedire che le famiglie più bisognose e le imprese in difficoltà vengano schiacciate economicamente dai Caro bolletta e dall’insostenibile aumento dei costi dell’energia”. “Un primo emendamento – ha spiegato Pagano – riguarda la sospensione delle cartelle esattoriali che stanno per appesantire ulteriormente i bilanci delle famiglie italiane, già gravate dal Caro bollette. Si chiede sostanzialmente la sospensione dei pagamenti di fine settembre per rateizzarli nei mesi ... Leggi su lopinionista (Di sabato 3 settembre 2022) PESCARA – Sono stati illustrati questa mattina, a Pescara, nel corso di una conferenza stampa nella sede di Forza Italia Abruzzo, i dueal decreto leggebisti dal senatore Nazario“per impedire che lepiù bisognose e leinvengano schiacciate economicamente daie dall’insostenibile aumento dei costi dell’energia”. “Un primo emendamento – ha spiegato– riguarda la sospensione delle cartelle esattoriali che stanno per appesantire ulteriormente i bilanci delleitaliane, già gravate dalbollette. Si chiede sostanzialmente la sospensione dei pagamenti di fine settembre per rateizzarli nei mesi ...

