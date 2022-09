Cagliari, il ragazzo salito sul palco con la bandiera Lgbt: «Grazie Meloni per il confronto, ma non potrai fermare il cambiamento». E riparte la polemica (Di sabato 3 settembre 2022) Si chiama Marco Marras il ragazzo che ieri, 1 settembre, è salito sul palco del comizio di Fdi per contestare Giorgia Meloni. Lo racconta lui stesso oggi sui suoi canali social. «Ho voluto in maniera pacifica esprimere il mio dissenso sulla sua visione della famiglia e ho voluto ricordargli che siamo tutti uguali o, come direbbe Fratelli d’Italia, di un’unica nazione dove dovrebbe esserci il diritto di potersi costruire una famiglia che sia essa tra due uomini o due donne e che possano accedere alle adozioni». Ieri sera, appena la leader è salita sul palco a Cagliari, Marco l’ha raggiunta con una bandiera arcobaleno chiedendole di garantire i diritti della comunità Lgbtq+, facendo leva soprattutto sul tema del matrimonio. «Hai già le unioni civili. Io ... Leggi su open.online (Di sabato 3 settembre 2022) Si chiama Marco Marras ilche ieri, 1 settembre, èsuldel comizio di Fdi per contestare Giorgia. Lo racconta lui stesso oggi sui suoi canali social. «Ho voluto in maniera pacifica esprimere il mio dissenso sulla sua visione della famiglia e ho voluto ricordargli che siamo tutti uguali o, come direbbe Fratelli d’Italia, di un’unica nazione dove dovrebbe esserci il diritto di potersi costruire una famiglia che sia essa tra due uomini o due donne e che possano accedere alle adozioni». Ieri sera, appena la leader è salita sul, Marco l’ha raggiunta con unaarcobaleno chiedendole di garantire i diritti della comunitàq+, facendo leva soprattutto sul tema del matrimonio. «Hai già le unioni civili. Io ...

