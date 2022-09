Atalanta-Monza, i precedenti | Serie A (Di sabato 3 settembre 2022) 2022-09-03 14:01:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Lunedì in campo il Monza contro l’Atalanta: fischio d’inizio alle 18.30 al Brianteo. L’Atalanta ha vinto quattro delle ultime cinque sfide di campionato contro il Monza, tutte in Serie B. L’unico successo dei biancorossi nel parziale è un 1-0, del 31 ottobre ‘99, il più recente tra questi che è stato disputato in casa. L’Atalanta ha perso soltanto una delle ultime 21 sfide (16V, 4N) contro formazioni neopromosse in A: il KO è arrivato proprio nel match più recente, 0-1, contro l’Empoli lo scorso maggio. Ma la formazione di Gasperini non perde due match di fila contro queste avversarie dall’aprile 2014. L’Atalanta non ha ... Leggi su justcalcio (Di sabato 3 settembre 2022) 2022-09-03 14:01:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Lunedì in campo ilcontro l’: fischio d’inizio alle 18.30 al Brianteo. L’ha vinto quattro delle ultime cinque sfide di campionato contro il, tutte inB. L’unico successo dei biancorossi nel parziale è un 1-0, del 31 ottobre ‘99, il più recente tra questi che è stato disputato in casa. L’ha perso soltanto una delle ultime 21 sfide (16V, 4N) contro formazioni neopromosse in A: il KO è arrivato proprio nel match più recente, 0-1, contro l’Empoli lo scorso maggio. Ma la formazione di Gasperini non perde due match di fila contro queste avversarie dall’aprile 2014. L’non ha ...

RoccoMMancini : RT @AMasterPotato: La Fiorentina fa la partita della vita solo con Atalanta Roma Inter Napoli Juve Milan Lazio Torino Udinese Saslernitana… - sportli26181512 : Atalanta-Monza, i precedenti: Lunedì in campo il Monza contro l’Atalanta: fischio d’inizio alle 18.30 al Brianteo.… - GiacomoGieda : @AndreCardi @cippo86 @enzolampard @caporix @fabio200908 @MU2solutions @ErmesHomeT @FAP3456 @mastelli93 @VerFilippo… - TassaraCata : CENTO EURO PER UN BIGLIETTO PER MONZA - ATALANTA A M O N Z A State fuori ???????????????????????????? - Enzobruno9 : @AndreCardi Fiorentina-Juventus 1-1 Milan-Inter 1-1 Lazio-Napoli 2-1 Cremonese-Sassuolo 2-1 Spezia-Bologna 1-1 Vero… -