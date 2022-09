Alvino: “Li abbiamo presi a pallate”. Il commento su Lazio-Napoli” (Di sabato 3 settembre 2022) Carlo Alvino commenta Lazio-Napoli, sfida vinta dagli azzurri per 1-2 in rimonta con gol di Kim e Kvaratskhelia. Secondo Alvino il dominio del Napoli è stato assoluto. Il giornalista ha scritto: “Presa a pallate la Lazio con 75 minuti di dominio assoluto. Il grande merito è aver costretto gli avversari a snaturarsi. Ora bisogna continuare con la stessa qualità ed intensità. La tranquillità dell’ambiente di saper aspettare il Napoli darà una mano a Spalletti e ai suoi“. Al termine della partita anche Maurizio Sarri ha commentato il match, ma si è lamentato moltissimo dell’arbitro Sozza. Secondo il tecnico dei bianconcelesti la Lazio doveva quantomeno avere un rigore a favore ed ha visto anche un fallo di Kim al momento del gol del ... Leggi su napolipiu (Di sabato 3 settembre 2022) Carlocommenta, sfida vinta dagli azzurri per 1-2 in rimonta con gol di Kim e Kvaratskhelia. Secondoil dominio delè stato assoluto. Il giornalista ha scritto: “Presa alacon 75 minuti di dominio assoluto. Il grande merito è aver costretto gli avversari a snaturarsi. Ora bisogna continuare con la stessa qualità ed intensità. La tranquillità dell’ambiente di saper aspettare ildarà una mano a Spalletti e ai suoi“. Al termine della partita anche Maurizio Sarri ha commentato il match, ma si è lamentato moltissimo dell’arbitro Sozza. Secondo il tecnico dei bianconcelesti ladoveva quantomeno avere un rigore a favore ed ha visto anche un fallo di Kim al momento del gol del ...

