Allegri | questa Juventus non è una squadra da Scudetto | zero azioni nel secondo tempo

Il primo anticipo della quinta giornata di Serie A 2022/2023 tra Fiorentina e Juventus termina 1-1, un pareggio su un campo ostico come il Franchi che può tranquillamente rientrare negli scenari plausibili nel corso di una stagione. Il problema per la Juventus però non è l'aver pareggiato a Firenze, ma ancora una volta essere stata protagonista di una gara totalmente anonima. Un film visto e rivisto, specialmente negli ultimi dodici mesi, nonostante poi gli interpreti sul terreno di gioco non siano sempre gli stessi. Il gol del pareggio è stato preso in contropiede da calcio d'angolo a favore, senza dubbio una situazione sul quale Massimiliano Allegri si soffermerà nel post-gara, ma la realtà è che dopo il vantaggio trovato nei primi minuti da Milik, la squadra aveva già iniziato ad abbassarsi come sempre gli capita.

romeoagresti : #Allegri: “#Zakaria? C’è stata questa opportunità, il ragazzo si sentiva un po’ chiuso e con grande entusiasmo ha a… - juventusfc : ?? Allegri: «Zakaria? C'è stata questa possibilità, lui si è sentito un po' chiuso e ha accettato con entusiasmo il… - caterinapullia : RT @_baietto: Allegri è completamente distaccato dalla realtà, questa intervista post partita ne è la conferma - PierluigiPugli1 : @Bea_Mary84 @Bea_Mary84 sinceramente spero che allegri si dimetta quanto prima così finisce anche questa rottura di… - 74_DEM_ : 1 tiro in porta in tutta la partita. Zero idee, giocatori fermi, subiamo da ogni squadra. Dirigenza e #Allegri feli… -